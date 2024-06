Chef der Feuerwehr geht nach vier Jahrzehnten Carsten Schlipköter in den Ruhestand verabschiedet

Gerade die vergangenen Jahre dürften eine Herausforderung gewesen sein, seien diese doch von Krisen geprägt gewesen, erklärte Warnecke weiter. Sie erinnerte an die Herausforderungen der Pandemie-Jahre und an die Unwetterkatastrophe vom Juli 2021. Nach den sintflutartigen Regenfällen hatte die Feuerwehr zu 170 Einsätzen ausrücken müssen. Stets habe sie in dieser Zeit zu Schlipköter einen kurzen Draht gepflegt und stets sei er der Fels in der Brandung gewesen, erklärte Warnecke. „Mit Ruhe und Gelassenheit haben Sie uns beraten, obwohl Sie selbst mit der Wache vor der großen Herausforderung standen, wie Sie den Dienstbetrieb in Corona-Zeiten aufrechterhalten können.“ Er selbst sagte einmal: „Es sind nicht die Anstrengungen, die den Einsatzkräften am meisten zu schaffen machen, es sind die Einzelschicksale.“