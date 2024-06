Geschäftsjubiläum am Alten Markt Kaffee und Küsse zum zehnten Geburtstag

„Wir haben hier vor zehn Jahren in dem Eckcafé angefangen. Mittlerweile habe ich fünf Filialen und eine Großrösterei“, so der Barista, der in seiner Rösterei in Mettmann selbst Kaffee röstet und verkauft. „Seit sechs Jahren besitzen wir sogar eine Kaffeeplantage in der Dominikanischen Republik. Dazu importiere ich Sorten aus Guatemala, Indien, Brasilien und Mexiko, die wir hier anbieten“, sagt Selgio Karademir. Der Cafébesitzer hat sogar schon dreimal selbst auf seiner Plantage Kaffeebohnen gepflückt. „Vom Feld, in die Maschine, in die Tüte und dann in die Tasse. Ich habe den ganzen Produktionsprozess erlebt. Kaffee ist ein sehr wertvolles Produkt, das viel mehr geschätzt werden sollte“, meint der 49-Jährige, der sein Wissen gerne an seine jungen Kollegen weitergibt.