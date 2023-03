Haan Bürgerstiftung fördert Engagement für die Umwelt

Auf Initiative der Bürgerstiftung für Haan und Gruiten wollen nun zahlreiche Akteure den Umweltschutz in der Stadt vorantreiben. Mitmachen werden unter anderem Vertreter der Kultur- und Sozial-Stiftung der Stadt-Sparkasse Haan sowie Inner Wheel Club, Lions Club, Rotary Club und Soroptimist Club. Man sei erfreut über die hohe Zahl engagierter Menschen, die sich nun ehrenamtlich für die Umwelt einsetzen wollen, erklärte Petra van der Lest, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. Sie ist auch die Ansprechpartnerin für Menschen, die zu diesem Projekt noch hinzustoßen wollen.