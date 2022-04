Haan : Bürgerstiftung vermittelt Laptops

Haan Firmen haben zehn Geräte gespendet. Sie werden zum Teil für den Onlineunterricht von geflüchteten Kindern aus der Ukraine genutzt.

Anlass für die Spende ist die Ankunft vieler Ukrainer in Haan, die teilweise auch bei Privatleuten untergebracht sind. So auch bei Familie Müther. Dort lebt nun eine Familie mit zwei Kindern aus Ternopil. Weil die beiden Jungs, 12 und 15 Jahre, immer noch Online-Unterricht von ihren ukrainischen Lehrern erhalten, wurde überlegt, wer dafür einen Computer spenden würde.

Daraufhin hat die Haanerin Christiane Müther auf eigene Initiative einen Kontakt zu den beiden Firmen ProCos Projekt-Consult & Solution in Kelkheim und PJM Systems in Trebur hergestellt. Diese seien sofort bereit gewesen, nicht nur einen, sondern zehn Laptops zur Verfügung zu stellen. Die Geräte werden nun teilweise für den Onlineunterricht von Geflüchteten genutzt, die noch durch Lehrer aus der Ukraine unterrichtet werden. „Die anderen Geräte werden für die Deutschkurse hilfreich sein, die in der nächsten Woche für die geflüchteten Ukrainer starten“, erklärte Petra von der Lest von der Bürgerstiftung. „Diese Aktion ist großartig und wir danken Familie Müther für den Kontakt und natürlich ganz herzlich den beiden Firmen aus Süddeutschland für die schnelle und unkomplizierte Spende.