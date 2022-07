Trauer in Haan : Bürgermeisterin Warnecke über Fritz Köhler: „Stadt hat ihm viel zu verdanken“

Trauer in Haan

Haan Der Tod des langjährigen Kulturamtsleiters hat viele Haaner bewegt. „Wir werden ihn vermissen, unseren ,Monsieur Fritz’“, sagt Bürgermeisterin Bettina Warnecke

Die Nachricht über den Tod des ehemaligen, langjährigen Kulturamtschefs Fritz Köhler hat am Mittwochabend viele Haaner bewegt. So auch Bürgermeisterin Bettina Warnecke: „Fritz Köhler hat über 50 Jahre in der Stadtverwaltung Haan gewirkt – er war das Gesicht des Kulturamtes, der Motor der Städtepartnerschaften und viele Jahre Vorsitzender der Europaunion“, erklärt sie.