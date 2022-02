Haan/Wuppertal : Bürgerinitiative kritisiert Polizei-Einsatz im Osterholz

Haan/Wuppertal Nach der Räumung des besetzten Waldes im Osterholz fordert die Initiative „Osterholz bleibt“ eine Aufarbeitung im Wuppertaler Stadtrat.

Die Bürgerinitiative „Osterholz bleibt“ hat den Polizeieinsatz im Wald in der vergangenen Woche kritisiert. Bei der Räumung der Baumhäuser im Osterholz hätten demnach einige Aktivisten die Nacht im Freien in den Bäumen verbringen müssen. „Aus dieser Polizeiaktion heraus entstand eine lebensgefährliche Situation, einige der Aktivist*innen mussten hierdurch am nächsten Tag wegen Unterkühlung im Krankenhaus behandelt werden“, schreibt die Initiative in einer Mitteilung. Zudem hätte die Polizei im Zuge des Einsatzes gegen das Versammlungsrecht verstoßen, da die Mahnwache verlegt werden musste. „Wir behalten uns daher das Recht vor, rechtliche Schritte gegen die Polizei einzuleiten“, heißt es weiter. Zudem fordert die Initiative eine Aufarbeitung im Wuppertaler Stadtrat.