Gemeinsames Stadtgärtnern in Haan : Bürgergarten-Initiative lädt zur Arbeitsparty ein

Haan Die Beete im Schillerpark werden von Ehrenamtlichen wieder fit für den Winter gemacht. Helfer und Spenden werden benötigt.

Jede helfende Hand ist am Freitag, 11. Oktober, im Bürgergarten im Schillerpark willkommen. Ab 15 Uhr lädt die Bürgergarten- Initiative zum gemeinsamen Stadtgärtnern ein. Das rund 100 Quadratmeter große Beet, das sich am Eingang Windhövel befindet, soll im Herbst noch einmal in Form gebracht werden. „Doch dazu benötigen wir aber Spenden von Obst- oder Gemüsepflanzen oder Stauden“, erklärt Annegret Wahlers, Mitglied der Initiative. Jedes Jahr kämen so neue, witzige Konstellationen in dem Garten zusammen – nie sei die Gestaltung gleich. „Mittlerweile wird der Ort gut von den Bürgern, die dort täglich vorbei gehen oder verweilen, angenommen“, führt Wahlers aus und freut sich über die Aktzeptanz.