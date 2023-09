Ehrenamt in Haan Haaner Bürgergarten feiert den Herbst

Ziel der Initiative ist es, einen generationenübergreifenden Stadtgarten und einen Ort zum Verweilen zu errichten. Unter dem Motto „essbare Stadt“ pflanzen die Hobby-Gärtner Obst und Gemüse, aber auch Kräuter an. In einem eigenen Kräuter-Hochbeet informieren Info-Tafeln über die gepflanzten Gewächse und ihre Verwendungsmöglichkeiten. Zu den Pflanzen im großen Beet wie der Johannisbeere oder dem Pampasgras gesellte sich am Herbstfest noch der Rucola einer Besucherin. Ursprünglich war das Beet nach Kontinenten aufgeteilt und entsprechend bepflanzt worden. Dies erwies sich in der Praxis jedoch als untauglich, da nicht alle Pflanzen an die hiesigen Wetterbedingungen angepasst sind.