Digitale Veranstaltung in Haan : Klimaschutz: Bürger sollen mitwirken

Die Haaner Klimamanagerin Janine Müller (zweite von rechts vorne) bei der Übergabe der Kindermeilen an Patricia Espinosa, Leiterin des Sekretariats der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Foto: Stadt Haan

Haan Klimamanagerin Janine Müller aus Haan nahm an der Weltklimakonferenz in Glasgow teil. Jetzt hofft sie auf eine rege Teilnahme bei der Auftaktveranstaltung zum örtlichen Klimakonzept am 16. Dezember.

Janine Müller will den Klimaschutz in Haan vorantreiben. 2022 soll dazu ein Integriertes Klimaschutzprojekt (IKK) entwickelt werden. Den Auftakt dazu macht jetzt ein Bürgerbeteiligungsformat am Donnerstag, 16. Dezember, pandemiebedingt in digitaler Form.

Alle interessierten Bürger sind dazu ab 18 Uhr eingeladen, sich von zu Hause oder von unterwegs zuzuschalten, zu lauschen und aktiv mitzudiskutieren. „Ziel für die Abendveranstaltung ist es, gemeinsam eine Vision für die klimafreundliche Gartenstadt Haan zu entwickeln“, erklärt die Klimaschutzmanagerin. Konkret soll es darum gehen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen? Mit welcher Zielsetzung? Oder wer was umsetze.

Info So verfolgen Sie die Bürgerbeteiligung online Anmeldung zur digitalen Veranstaltung am Donnerstag, 16. Dezember,um 18 Uhr ist unter Angabe von Name und E-Mailadresse bei Klimaschutzmanagerin Janine Müller per E-Mail an: „janine.mueller@stadt-haan.de“, postalisch an: Gartenstadt Haan – z.Hd. Stabsstelle Klimaschutz – Alleestraße 8 – 42781 Haan oder telefonisch unter 02129-911 305 möglich. Der Teilnahmelink zur Auftaktveranstaltung wird per E-Mail verschickt. Es wird um eine Anmeldung bis zum 16. Dezember um spätestens 15 Uhr gebeten.

Janine Müller hat im Februar bei der Stadt Haan ihre durch den Bund geförderte Stelle zur Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzepts angetreten. In der Zwischenzeit wurden bereits einige Mitmachaktionen umgesetzt und die sechs Arbeitsgruppen des Runden Tisches Klimaschutz haben sich etabliert und erste, konkrete Maßnahmenideen für das Konzept entwickelt.

Klimaschutzbeauftragte Janine Müller Haan fährt als Kindermeilen-Botschafterin mit dem Zug von Haan los zur Weltklimakonferenz nach Glasgow. Foto: Stadt Haan

Fokus beim Integrierten Klimakonzept soll die Bürgerbeteiligung sein. „Denn wenn man alle einbindet, dann findet man eher Erfolg“, weiß Müller. Am 12. Januar sollen dann ein Runder Tisch Klimaschutz und Workshops folgen. Ziel ist es, dass im Juni das Konzept im Ausschuss für Umwelt und Mobilität beschlossen werden kann. „Eine Beteiligung ist nicht nur über Wortmeldungen, sondern auch über interaktive Online-Abstimmungen möglich“, erläutert die Klimamanagerin. So sei sichergestellt, dass auch bei sehr großen Teilnehmerzahlen alle etwas beitragen können. Die Ergebnisse werden als Wortwolken oder Diagramme angezeigt.

Mit ins Boot geholt hat sich die Stadt Haan das Planungsbüro Gertec, das 40 Jahre Erfahrung im Kimaschutz hat. Künstlerin Christa Fajen soll den Prozess visuell anhand von „Graphic Recording“ begleiten. Darunter versteht man das visuell mit Zeichnungen unterstützte Protokollieren von Kernaussagen auf jeder Art von Veranstaltung. Eine Vorstellung, was das ist, bekommen die Bürger anhand einer Postkarte, die Fajen als Einladung für die Auftaktvorstellung am 16. Dezember entworfen hat. Müller hofft, dass diese Chance möglichst viele Bürger nutzen und online mitentscheiden werden.

Die Künstlerin Christa Fajen bringt die Diskussionen um die Vision für eine klimafreundliche Gartenstadt mittels „Graphic Recording“ live zu Papier. Foto: Stadt Haan

Bereits in den vergangenen Wochen war die junge Klimaschutzmanagerin mit vielen Aktionen aktiv. „Ich hatte die Ehre, am 8. November gemeinsam mit Vertretern des Klima-Bündnisses die europaweit gesammelten Kindermeilen der Jahre 2020 und 2021 an UNFCCC-Executive Secretary Patricia Espinosa zu übergeben und auch einige Worte mit ihr zu wechseln“, erläutert Müller. Als Kindermeilen-Botschafterin reiste sie so zur Weltklimakonferenz in Glasgow. In einem Kurzvortrag stellte sie die Umsetzung der Kampagne auf kommunaler Ebene vor und berichtete von den Erfahrungen und Erfolgen in Haan. Etwa zwei Drittel der Haaner Kindertagesstätten hatten sich an der in diesem Jahr erstmalig in Haan umgesetzten Aktion des Klima-Bündnisses beteiligt. Dabei hatten die Kinder über klimafreundliche Alltagswege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller oder auch dem Öffentlichen Nahverkehr mehr als 5000 grüne Meilen gesammelt.