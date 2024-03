Stadtalarm in Haan Brandstiftung? Feuer bricht in Haus für Betreutes Wohnen aus

Haan · Im Keller eines Gebäudes für Betreutes Wohnen in Haan an der Deller Straße brach in der Nacht zu Montag ein Brand aus. Die Polizei ermitteln wegen Brandstiftung

18.03.2024 , 08:36 Uhr

6 Bilder Feuerwehr rettet Bewohner aus Einrichtung für Betreutes Wohnen 6 Bilder Foto: Tim Oelbermann

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es in der Nacht zu Montag in Haan gekommen. Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zur Deller Straße alarmiert. „Der Notruf ging um 0.02 Uhr ein“, erklärte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Unter Atemschutz sondierten Feuerwehrleute die Lage und brachte zehn Bewohner in Sicherheit, teilweise über einen Balkon. Die Drehleiter kam zum Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sei vermutlich Unrat im Keller des Gebäudes in Brand geraten, erklärte eine Polizeisprecherin. Ob er vorsätzlich gelegt wurde, versuchen nun die Beamten herauszufinden. „Wir ermitteln wegen Brandstiftung“, erklärt die Polizeisprecherin. Ihrer Kenntnis nach sei bei dem Feuer niemand verletzt worden. Das Feuer brach laut der Sprecherin in einem Gebäude der Theodor-Fliedner-Stitung aus. Die Stiftung betreibt an der Deller Straße das Friedensheim. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuerwehr rettet Bewohner aus Einrichtung für Betreutes Wohnen

(ldi)