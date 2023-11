Konzertabend in Haan Brahms‘ „Deutsches Requiem“ in der Evangelischen Kirche

Haan · Ein ganz besonderes Konzerterlebnis erwartet die Besucher am Sonntag, 26. November, ab 19 Uhr in der Evangelischen Kirche an der Kaiserstraße in Haan.

20.11.2023 , 12:07 Uhr

Die Sopranistin Anna Christin Sayn wirkt beim Konzert in der evangelischen Kirche Haan mit. Foto: collegium musicum

Wer das Werk noch nicht kennt, könnte den Titel „Ein deutsches Requiem“ im ersten Moment für nationalistisch halten. Das war aber gar nicht die Absicht von Johannes Brahms, als er das Meisterwerk in den Jahren zwischen 1865 und 1868 komponierte. Der Titel sollte lediglich anzeigen, dass der Text des Requiems auf Deutsch ist. Denn bis dato war der lateinische Messtext der Requiemmesse Grundlage für die Vertonungen. Am Sonntag, 26. November, um 19 Uhr erklingt das Requiem in der Evangelischen Kirche in Haan, Kaiserstraße 44. Brahms selber hat einst die Bibelstellen ausgesucht und das Werk so gestaltet, dass es keine Trauermusik für die Verstorbenen ist, sondern eine Trostmusik für die Hinterbliebenen. Im Haaner Konzert erklingt das eigentlich für Sopran- und Bariton-Solo, Chor und Orchester komponierte Werk nun in einer Fassung für zwei Klaviere, Sopran, Bariton und Chor, die von Brahms selber arrangiert wurde. Die Mitwirkenden sind Sopranistin Anna Sayn, Bariton Frederick Schauhoff, die Pianisten Timon Landen und Denis Olejak sowie die Kleine Kantorei Haan unter Leitung von Kantor Martin Honsberg mit. Der Eintritt ist wie immer frei, am Ausgang gibt es dann die Möglichkeit zur Spende.

(peco)