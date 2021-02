Gesund und nachhaltig : Bohle AG bietet Jobräder an

Bohle AG bietet Jobräder an

Haan Seit 2020 werden Elektrofahrzeuge für interne Wege zwischen der Verwaltung, der Produktion und den Lagerhäusern eingesetzt. Jetzt kommen hochwertiger Leasingfahrräder und -E-Bikes für Angestellte dazu.

Der ökologische Fußabdruck eines Unternehmens beginnt beim Arbeitsweg der Mitarbeiter. Deshalb bietet die Bohle AG ihren Mitarbeitern jetzt Jobräder an und sorgt damit für mehr nachhaltige Mobilität. Seit 2020 werden Elektrofahrzeuge für interne Wege zwischen der Verwaltung, der Produktion und den Lagerhäusern eingesetzt. Jetzt kommen hochwertiger Leasingfahrräder und -E-Bikes für Angestellte dazu. Mit dem neuen Angebot kann nun das Wunschrad (Tourenbike, Mountainbike, Rennrad, E-Bike) ganz einfach beim Fahrradhändler vor Ort oder online bezogen werden. Die Bohle AG least schließlich das Rad und überlässt es dem Angestellten. Im Gegenzug behält das Unternehmen einen kleinen Teil des monatlichen Bruttogehalts ein und bedient damit die Leasingrate. Dadurch entsteht dem Mitarbeiter ein geldwerter Vorteil, der seit dem 1. Januar 2020 sogar nur noch mit 0,25 Prozent des Fahrrad-Listenpreises (UVP) versteuert werden muss. So spart der Mitarbeiter gegenüber dem herkömmlichen Kauf deutlich. Das JobRad-Leasingangebot fördere außerdem die Gesundheit der Mitarbeiter.