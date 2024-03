Vortrag in Haan Wenn der Missbrauch in die Sucht führt

In seinem Vortrag formulierte Bodo Lieb eine klare Botschaft: Es müssen Therapiekonzepte entwickelt werden, die gezielt die Senioren in den Blick nehmen. Der Arzt stellte den Zuhörern eigene Erfahrungen vor, die er in Studien ausgewertet hatte. Dass diese von Relevanz sein dürften, zeigt das Renommee des Mediziners: Lieb wurde vom Ratgeber-Magazin „Focus Gesundheit“ zum dritten Mal in Folge als Top-Mediziner in der Rubrik „Suchterkrankungen“ ausgezeichnet. Übrigens kann man seinen Vorträgen auch auf Youtube folgen. Die LVR-Klinik Langenfeld hat dort einen Kanal eingerichtet. Liebs Einführung in die Suchtmedizin wurde unter dem Titel „Von ,Säufern’, ,Junkies’ und ,Kiffern‘“ veröffentlicht und erzielte bisher mehr als 6000 Aufrufe.