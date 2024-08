Es begann 1963... Blick auf die Anfänge der Partnerschaft mit Eu

„Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich 17 Mädchen und fünf Jungen im Alter von 15 bis 20 Jahren für die Fahrt nach Eu an“, schreibt Raddatz. Jugendamtsleiter Hendrichs habe zusätzlich noch einen Aufenthalt in Paris auf den Plan gebracht, nach dem Motto: „Wer Paris nicht gesehen hat, hat Frankreich nicht gesehen“. Raddatz leitete die Gruppe und wurde von der Betreuerin und Dolmetscherin Ursula Beckenkamp sowie dem Vorsitzenden des Stadtjugendringes, Günter Weigang, begleitet. Beschlossen wurde: zwei Wochen Jugendbegegnung und dann der Aufenthalt in Paris. Von beiden Städten wurde vereinbart, zunächst auf eine Unterbringung der Jugendlichen in Familien zu verzichten. Zusätzlich bekam Raddatz den dringenden Rat, die Themen Krieg und Politik in Frankreich nicht anzusprechen. „Keiner wusste, wie man sich gegenüber dem Gegner in zwei Weltkriegen verhalten sollte“, betont er. Am 1. Juli 1965 ging es mit dem Nachtzug für die 25-köpfige Gruppe per Bahn nach Eu. „Ein sehr freundlicher Empfang am Bahnhof und dann zur Unterbringung in das dortige Lyzeum, getrennt in Mädchen- bzw. Jungenblöcke“, erinnert sich Raddatz.