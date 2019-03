Innenstadt : Haan hält an zwei Kauf-Sonntagen fest

Bei Haan á la carte gibt es nicht nur frischen Flammkuchen – auch die Geschäfte haben am Festsonntag geöffnet . Foto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (TA01)/Tinter, Anja (ati)

haan Im Fachausschuss gab es jetzt Lob für die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung. Vor allem die Präsenz im Internet macht Fortschritte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Auch in diesem Jahr soll es sowohl zur Veranstaltung „Haan à la carte“ als auch zum Weihnachtsmarkt zusätzliche Ladenöffnungszeiten an einem Sonntag geben. Für diesen Antrag der Wirtschaftsförderung sprach sich jetzt im politischen Fachausschuss eine deutliche Mehrheit aus. Eine Bestätigung des Beschlusses durch den Stadtrat am 9. April gilt damit als sicher.

Der Handelsverband hatte den Antrag unterstützt und argumentiert, die verkaufsoffenen Sonntage stünden schließlich im Zusammenhang mit einer traditionellen Veranstaltung. Dies sei zur Förderung des Stadtzentrums und damit zur Belebung der Innenstadt wie auch zur Erhaltung des vielfältigen Einzelhandelsangebotes wichtig. Handwerkskammer und IHK signalisierten ebenfalls Zustimmung. Die Gewerkschaft Verdi meldete Bedenken an:

info Das kosten die Förderungsmaßnahmen Für die Bewerbung des Informationsportals sind Ausgaben von ca. 1000 Euro im Jahr 2019 geplant. Für die geplanten Seminare werden insgesamt ca. 800 Euro benötigt. Für das freie WLAN Netz in der Innenstadt wurden

4.000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt.

Kaufsonntage sind indes nur ein kleines Detail verglichen mit dem, was die Wirtschaftsförderung Haan ansonsten in den kommenden Monaten noch plant:

Das Infoportal www.einkaufen-in-haan.de soll jedem einzelnen Geschäft einen kostenlosen und professionellen Internetauftritt bieten und die Stadt Haan mit ihren vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten online bewerben. Im Ausschuss wurden die aktuellen Zahlen bekannt gegeben: Demnach haben sich etwa 65 Unternehmen auf dem Informationsportal angemeldet. Um diese Zahl noch zu steigern, spricht die Wirtschaftsförderung seit Januar die Ladenbesitzer in der Innenstadt und in Gruiten nunmehr persönlich an, berichtet über das Projekt und erklärt die kostenlose Registrierung.

Veranstaltungen für den Einzelhandel Bürgermeisterin Bettina Warnecke wird zusammen mit der Wirtschaftsförderung zum Ende des Jahres alle Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen aus der Innenstadt und Gruiten ins Rathaus einladen. Dieses jährliche Format hat das Ziel, Vorstellungen und Wünsche für zukünftige städtische Entwicklungen auszutauschen.

Freies WLAN-Netz in der Innenstadt In Gruiten auf der Bahnstraße und auch in Gruiten-Dorf wurden das freie WLAN-Netz mit dem Verein Freifunk Rheinland bereits erfolgreich umgesetzt. Aktuell erarbeitet die Wirtschaftsförderung nun eine Strategie, wie das freie WLAN-Netz in der Innenstadt ausgebaut und umgesetzt werden kann.

Fairtrade-Stadt Nachdem der Titel im Jahr 2018 erneut von Transfair bestätigt wurde, wird die Steuerungsgruppe in diesem Jahr den Flyer „Fair in Haan“ neu auflegen.