Haan : Birken zupfen für Augentrost und Insekten

Hans-Joachim Friebe ist ehrenamtlicher Naturschutzwart und hilft regelmäßig bei Pflegemaßnahmen in Grube 7 mit. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Obwohl es noch recht früh am Morgen ist, liegt bereits eine drückende Hitze über dem Naturschutzgebiet „Grube 7“. Ein von lila blühendem Oregano bewachsene Fläche wird von summenden Insekten bevölkert. Am Ende dieser abschüssigen Fläche sind zehn Leute damit beschäftigt, jungen Birken und Kiefern mit Hacken und bloßer körperlicher Kraft zu Leibe zu rücken.

Ein Außenstehender könnte auf den Gedanken kommen, dass hier Vandalen am Werk sind, die die Natur zerstören wollen. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Es sind Mitglieder der AGNU – der AG Natur und Umwelt Haan, sowie interessierte Bürger, die sich auf den Aufruf zum „Birken zupfen“ gemeldet haben. Seit vielen Jahren betreut die AGNU bereits das Gelände des ehemaligen Kalksteinbruchs. Ihr Anliegen: die Trockenwiesen zu erhalten. Deshalb ist das Ausreißen der nachwachsenden Birken und Kiefern notwendig. „Wenn wir hier nichts machen würden, hätten wir in Kürze nichts als einen Birkenwald“, erklärt Sven M. Kübler. „Und danach würde es zu einem Buchenwald werden.“

Folgende Gebiete werden betreut: ehemalige Steinbruchgebiete „Grube 7“ und „Grube 10“, eine Ökowiese/Ausgleichsfläche am Technologiepark. Außerdem kümmert sie sich um den Amphibienzaun Hermgesberg.

Birken würden ihnen die Sonne nehmen und damit nicht nur das notwendige Licht, sondern auch die benötigte Wärme, die durch die direkte Sonneneinstrahlung gewährleistet ist. In der Natur hängt alles mit allem zusammen und so beeinflusst eins das andere. Würden diese Trocken- und Magerwiesen verschwinden, würden bald die vielen Insekten verschwinden, die auf die Blühpflanzen angewiesen sind.

„Vor allem die Hautflügler“, so Friebe, „also alle, die Flügel haben, die so dünn sind wie Haut.“ Dazu gehören auch die Wildbienen. Vier Heuschreckenarten leben hier ebenfalls, in den von der AGNU angelegten Teichen befindet sich die Heimat verschiedener Kröten. Auch der Uhu braucht Freiflächen für die Jagd. Deshalb müssen Naturschützer Bäume ausreißen.