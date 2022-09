Bergischer Geschichtsverein Haan : Geschichtsverein hat einen neuen Vorstand

Haan Für die zweite Jahreshälfte 2022 plant der rührige Haaner Verein von (heimat-)geschichtlich Interessierten mehrere Vortrags-Abende zu historischen Themen.

Neben der Wahl des Vorstands sowie des Beirates wurde auch das Programm für das neue Halbjahr vorgestellt. Geplant sind zunächst drei Vortragsabende, die jeweils um 19 Uhr in der Stadtbücherei, Neuer Markt 17, in Haan ausgerichtet werden. Los geht es am 14. September mit dem Thema „Russlands alte Hauptstädte: Nowgorod und St. Petersburg – ein Gang durch 1160 Jahre Geschichte“, Referent ist Reinhard Gaida. Über „Walter Huppenkothen, der gebürtige Haaner als Ankläger Dietrich Bonhoeffers – die Rolle der Justiz in der frühen BRD“ trägt Karl-Heinz Selbach am 19. Oktober vor. Am 9. November hält Volkmar Wittmütz den Vortrag „Die Rheinlande unter preußischer Herrschaft“.