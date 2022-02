Haan : Bewohnerin sieht Einbrecher davon laufen

Die Polizei in Haan fragt: Wer hat etwas von den beiden Einbrüchen bemerkt und kann Hinweise geben? Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Die Bewohnerin eines Hauses an der Kölner Straße in Haan war am Samstag (5. Februar 2022) gerade gegen 21 Uhr von ihrem Einkauf nach Hause gekommen, als sie verdächtige Geräusche aus dem Garten hörte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken