Haan : Bewohnerin ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Die Polizei fahndet nach zwei flüchtigen Einbrechern. Foto: dpa/Patrick Seeger

Haan Zwei unbekannte Männer sind am Montagnachmittag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Flurstraße in Haan offenbar gestört worden. Als die 60-jährige Bewohnerin gegen 16 Uhr nach Hause kam, sprangen die zwei Eindringlinge aus dem Fenster.

