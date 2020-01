Einsatz in Haan : Familie aus brennendem Wohnhaus gerettet

Einsatz in Haan

Haan Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr Haan am frühen Mittwochmorgen im Einsatz, um einen Brand an der Straße Hasenhaus zu löschen. Weil sich das Feuer im Treppenhaus befand, konnte eine vierköpfige Familie nicht mehr ihre Wohnung verlassen und musste befreit werden.

Die Feuerwehr war um 4.33 Uhr mit dem Hinweis "Feuer in einem Wohnhaus - Menschenleben in Gefahr" alarmiert worden. Als die Retter das brennende Wohnhaus erreichten, machte sich die Familie am Fenster bemerkbar. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte ein Bautrockner im Treppenhaus gebrannt. Daher war der normale Fluchtweg versperrt. Mit einer Leiter wurden die Bewohner aus ihrer Wohnung gerettet. Ein Rettungsdienst untersuchte und versorgte die vier Personen. Da ein Mann Rauchgas eingeatmet hatte, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Familie kam anschließend bei Verwandten unter.