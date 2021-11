Dialogstand in Haan : Bewegende Schilderungen von Hochwasser-Opfern in Gruiten

Bewegende Schilderungen von Hochwasser-Opfern in Gruiten

Dialogstand in Haan

Viele Einsatzstellen kamen beim Dialogstand der WLH zur Sprache: hier die übergetretene Düssel im Bereich „ Zur Mühlen“ in Gruiten. Foto: Feuerwehr Haan

Haan Beim Dialogstand der WLH haben einige Teilnehmer aber auch ihre Sorgen vor Neubauplänen angesichts des festgesetzten Überschwemmungsgebiets geäußert.

Bei Dauerregen, also durchaus passend zum Thema, veranstaltete die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) ihren Dialogstand „Überschwemmungsgebiete – aktuelles Neubaugebiet an der Düsselquelle“ – in Gruiten.