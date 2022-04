Gastfamilien gesucht : Haan belebt den Jugendaustausch mit der Partnerstadt Eu

Haan/Eu Die Stadt Haan sucht Gastfamilien, die vom 10. bis 18. Juli einen jungen Gast aus der Normandie aufnehmen wollen. Die Kinder und Jugendlichen erwartet ein vielfältiges Programm.

Der Jugendaustausch zwischen Haan und Eu blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bis heute wird das Gastfamilienmodell von allen Beteiligten begeistert aufgenommen. „Auch in Zukunft möchten wir gemeinsam an einem Austausch auf Basis von Gastfamilien festhalten“ teilte die Stadt Haan jetzt mit. Um den Jugendaustausch zwischen den Partnerstädten erfolgreich fortzusetzen, hätten die Verantwortlichen beider Städte bereits frühzeitig mit der Planung begonnen. Haan und Eu haben sich auf den Zeitraum 10. bis 18. Juli verständigt. „Da der letzte Jugendaustausch in Eu stattgefunden hat, freuen wir uns diesmal auf den Besuch der Gruppe aus Eu in Haan“, heißt es aus dem Rathaus. Nun gelte es, so schnell wie möglich Gastfamilien in Haan zu finden, die bereit seien, Kinder oder Jugendliche aus Eu in ihrer Familie für diesen Zeitraum aufzunehmen.