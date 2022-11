Wirtschaftsförderung berichtet Haan bekommt wieder ein Schuhgeschäft

Dass das Schuhgeschäft „Tamaris“ seinen Standort Haan in der Marktpassage aufgibt, ist in den vergangenen Wochen schon vielfach bedauert worden. Doch jetzt gibt es offenbar eine gute Nachricht: Zum 1. Februar kommenden Jahres soll ein Schuhgeschäft im Ladenlokal Neuer Markt 22-24 (ehemals Intersport) eröffnen. Dies teilt die städtische Wirtschaftsförderung jetzt mit. In einer Auflistung über den Erfolg ihres Mietzuschuss-Programms, mit dessen Hilfe neue Anbieter leer stehende Ladenlokale wieder mit Leben erfüllen sollen, taucht das Schuhgeschäft als Ankündigung auf. „,Es ist ein inhabergeführtes Schuhgeschäft mit breit aufgestelltem Sortiment für Damen, Herren und Kinder“, schreibt Haans Wirtschaftsförderer Jürgen Simon in dem Bericht. Es schließe eine Lücke im bestehenden Sortiment der Haaner Innenstadt. Es ist nicht das einzige Beispiel für eine erfolgreiche Ansiedlung, an der das städtische Mietzuschussprogramm seinen Anteil hatte: