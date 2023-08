Haan Beim Aktionstag des HTV die Geschichte Haans erkunden

Der Haaner Turnverein bietet seinen nächsten Aktionstag an. Er findet am Dienstag, 29. August, statt, teilte der Verein jetzt mit. „Diesmal steht eine Stadtführung durch die Gartenstadt Haan auf dem Programm. Unter der professionellen Anleitung und Führung des HTV-Mitglieds Heidemarie Linke werden die Teilnehmer einen neuen Blick auf die Gartenstadt werfen und mehr über die Geschichte erfahren“, berichtet eine Vereinssprecherin. Die Führung dauert etwa anderthalb bis zwei Stunden. Wetterangepasste Kleidung wird empfohlen. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Geschäftsstelle des HTV in der Turnstraße 25 in Haan. Anmeldeschluss ist der Freitag, 25. August, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen sind in der HTV-Geschäftsstelle erhältlich (02129-56550).