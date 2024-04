Feierstunde am Samstag Bahnbrücke heißt jetzt Baczewski-Brücke

Die bedeutende Tat ist von Heimatforschern relativ detailgenau beschrieben worden: Am 16. April 1945 endete auch in Haan und Gruiten der Zweite Weltkrieg durch den Einmarsch der Amerikaner. Doch während es in Haan an jenem Tag noch viele Tote gab, verlief die Übergabe von Gruiten an die Amerikaner durch eine mutige Entscheidung des 24-jährigen Bataillonsführers, Oberleutnant Johannes Baczewski, fast völlig unblutig.