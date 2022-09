Gymnasium in Haan : Bäume sollen auf Pausenhof für Schatten sorgen

Haan Die Bäume sollen stadtklimaverträglich sein, beispielsweise Blasenesche, Japanische Zelkove, Herbst-Flammen- Ahorn oder der Geweihbaum.

Um den Schulhof des städtischen Gymnasiums schattiger zu bekommen und damit zu erreichen, dass sich das Gelände weniger aufheizt, als bisher, will die Stadt bis zum kommenden Jahr mehrstämmige Bäume in Hochbeeten pflanzen. Ein Bewässerungssystem und die Begrünung der bisher wie eine Steinwüste wirkenden Gabionen sind weitere Sofortmaßnahmen, die jetzt im Rahmen einer Präsentation im Umwelt- und Mobilitätsausschuss vorgestellt wurden.

Sie sollen die Aufenthaltsqualität für die Schülerinnen und Schüler erhöhen, vor allem aber im Hinblick auf eine Anpassung an den Klimawandel eingesetzt werden. Denn was das betrifft, so steht das Außengelände seit der Fertigstellung des neuen Schulgebäudes vor etwa zwei Jahren in der Kritik. Ein externer Fachplaner hat das Gelände inzwischen untersucht, Optimierungspotenziale ermittelt und ein Konzept zur Verbesserung der derzeitigen Situation entwickelt. Das wurde jetzt vorgestellt.