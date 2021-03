Aus dem Polizeibericht : Autopanne liefert Polizei in Haan Verkehrssünder „frei Haus“

Haan Ein 20-Jähriger aus Wuppertal ist in der Nacht zum Freitag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Eine Autopanne wurde dem jungen Mann zum Verhängnis.

Ein 20-jähriger Mann sieht sich nach einer Autopanne mit mehreren Strafverfahren konfrontiert. Gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum Freitag waren zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife über die Bollenheide in Haan gefahren, als sie am Fahrbahnrand einen jungen Mann sahen, der offenbar mit seinem Auto liegen geblieben war und gerade im Motorraum seines Renault Megane werkelte. Hilfsbereit hielten die Polizisten an und boten ihre Unterstützung an. Dabei bemerkten sie sofort, dass der junge Mann sichtlich nervös war.