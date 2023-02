Verkehrsunfall in Haan Autofahrerin übersieht Rückstau

Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr am Montag gegen 16 Uhr eine 22-jährige Haanerin die Düsseldorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Einmündung zur Straße "Zur Pumpstation" missachtete sie dann einen Rückstau, der sich verkehrsbedingt gebildet hatte. Die junge Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf das Heck des vor ihr wartenden Kia Sportage eines 68-jährigen Wuppertalers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die 22-jährige Unfallverursacherin als auch der 68-jährige Wuppertaler leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.