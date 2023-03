Unfallflucht in Haan Autofahrer rammt Schild und entwurzelt Baum

Gegen ein Verkehrsschild und einen Baum ist ein Unbekannter am Donnerstag am Kreisverkehr Am Schlagbaum/Ohligser Straße in Haan gefahren. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich gegen 22.25 Uhr ein anderer Autofahrer bei den Beamten gemeldet. Er meldete einen umgestürzten Baum kurz vor dem Kreisverkehr.