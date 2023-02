Historisches Dorf Gruiten Dorf: Audio-Guide erfährt großen Zuspruch

Der Audioguide ist eine digitale Stadtführung, die über das Smartphone abrufbar ist. Flexibel, komprimiert und ohne Aufwand erhalten Interessierte in 22 Kapiteln mit einer Dauer von insgesamt 46 Minuten einen lohnenden Überblick mit den wichtigsten Informationen und Geschichten zu Gruiten Dorf in leicht verständlicher Form. Die Idee, einen Audioguide zu entwickeln, entstand 2022, nachdem das Interesse am Dorf immer größer geworden war. In der zweiten Jahreshälfte erarbeitete der Bürger- und Verkehrsverein diese digitale Dorfführung dann in einem Arbeitskreis. Umfangreiches Datenmaterial, wie beispielsweise Aufsätze von Lothar Weller, Fotos und Tondokumente von Josef Ahrweiler, sowie Zeichnungen von Andreas Sassen flossen in die Arbeit ein.