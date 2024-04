Düsseldorfer Konzept als Vorbild Arbeiterwohlfahrt möchte Tauschring in Haan aufbauen

Da im Tauschring Geld keine Rolle spielt, seien auch die Kontakte viel entspannter. Die anwesenden Bürger und Vertreter verschiedener Organisationen bekamen alle ihre Fragen beantwortet. Zum Beispiel diese: „Muss man das Programm kaufen, wenn wir in Haan einen Tauschring neu gründen wollen?“ Margret Liebel erklärte: „Ein junger Mann in Bremen hat das Programm entwickelt und stellt es kostenlos zur Verfügung.“ Damit wäre auch die Website für den Tauschring kostenlos. Der Programm-Entwickler habe keine Mitgliederdaten. „Sind Sie ein Verein?“, wollte ein Vertreter des Senioren-Netzwerks wissen. „Wir sind ein nicht eingetragener Verein“, antwortete Liebel. Einen Mitgliedsbeitrag gibt es nicht. Dass alles online abläuft, sahen einige kritisch, was Margret Liebel versuchte, zu entkräften. „Wir haben eine 97-Jährige, die ist online. Auch jüngere Leute helfen, wenn es nötig ist.“ Die Befürchtung, dass ein Tauschring in Konkurrenz zu bestehenden Angeboten wie der Taschengeld-Börse oder der Knösterstube treten könne, verwarf Krisztina Fazekas-Kielbassa energisch: „Das ist keine Konkurrenz, es ergänzt sich.“