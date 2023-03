Haan Ab sofort läuft die Anmeldung für den Jugendaustausch mit Eu

Der Jugendaustausch zwischen Haan und Eu findet in diesem Jahr vom 9. bis 16. Juli statt. „Da wir im vergangenen Jahr Gäste aus Eu in Haan begrüßen durften, freuen wir uns jetzt wieder auf eine Fahrt in die Normandie“, teilt die Stadtverwaltung mit. Anmeldung sei ab sofort möglich.