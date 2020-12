Haan/Erkrath : Am Sonntag starten die Impfungen

Das Impfzentrum für Hildener, Haaner und alle anderen Bewohner des Kreises Mettmann steht am Timocom-Platz in Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan/ERKRATH Das Impfzentrum des Kreises Mettmann in Erkrath ist betriebsbereit, doch zunächst geben mobile Teams in Langenfeld, Monheim und den anderen Städten Bewohnern und Beschäftigten von Seniorenheimen die Anti-Corona-Spritze.

Zwölf weitere Menschen sind am oder mit dem Coronavirus gestorben, das hat das Kreisgesundheitsamt am Dienstag gemeldet. Sie waren zwischen 66 und 92 Jahre alt. Bislang zählt der Kreis Mettmann somit 227 Corona-Tote und aktuell 1186 Infizierte.

Nach der Freigabe des von Biontech entwickelten Impfstoffs liegt die Hoffnung in der Pandemie auf der Spritze – vor allem zum Schutz der anfälligen Senioren, der Pflegekräfte und Ärzte. Bereits am Sonntag, 27. Dezember, soll im Kreis Mettmann mit den Corona-Impfungen begonnen werden, kündigte Kreissprecherin Daniela Hitzemann jetzt an. „Allerdings kommt auch hier – wie überall im Land – nicht jeder sofort an die Reihe.“