Immer weniger Tiere in Haan Sorge um Erdkröte, Grasfrosch & Co.

Die Zahlen der Tiere, die am Reiterhof und am Hahnenfurther Weg erfasst wurden, sprechen für sich. Waren 2013 und 2014 ausnahmslos gute Jahre mit 1187 und 1066 Erdkröten am Reiterhof und 1663 und 1035 Erdkröten am Hahnenfurther Weg, nahmen die Zahlen immer stärker ab. 2019 waren es 800 am Reiterhof und 778 am Hahnenfurther Weg, 2020 nur noch 248 und 239, 2021 ging die Zahl auf 220 und 175 zurück, um den Tiefststand 2022 mit 159 und 216 zu erreichen.