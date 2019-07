Haan : Gastronomie präsentiert sich „à la carte“

Vom 5. bis 7. Juli wird auf dem Neuen Markt gekocht und gefeiert. Sonntag dürfen Geschäfte öffnen.

In Haan wird wieder gekocht – mitten in der Stadt. Vom 5. bis 7. Juli gibt es eine neue Ausgabe von „Haan à la carte“. Auf dem Neuen Markt kann bei Musik und gutem Essen das Sommerwetter genossen werden. Eine Autoschau wird gebotenund am Sonntag, 7. Juli, öffnen in der Innenstadt rund um den Markt zahlreiche Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Am Freitag- und Samstagabend spielt die Solinger Party-Band „Mike and the waiters“, am Sonntag kommt musikalisch Joe Kiki zum Einsatz.