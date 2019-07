Haan : Haan à la carte verwöhnt alle Sinne

Peppino und Nadja Intrieri vom Restaurant Casa Pio servierten den Gästen bei Haan à la carte italienische Spezialitäten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Das Event der Aktionsgruppe „Wir für Haan“ lockt mit lukullischen Genüsse, Autoschau, Musik und Verkaufssonntag viele Haaner und Besucher aus dem Umland in die Innenstadt. Manche Stände meldeten vorzeitig ein „ausverkauft“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundel Seibel

Am Wochenende blieb in vielen Haaner Haushalten die Küche kalt, denn die 26. Kultveranstaltung Haan à la carte bat nach zweijähriger Pause wieder zu Tisch. Eingeladen hatte wieder der Verein „Wir für Haan“ mit seinem neuen Vorsitzenden Patrick Schälte. Haaner und benachbarte Gastronomen – manche zum ersten Mal - boten feines Essen und Trinken. Bei idealem Sommerwetter waren auf dem oberen Neuen Markt Tische, Bänke und Sonnenschirme aufgestellt, die zu geselligem Beisammensein bis spät abends einluden. Viel Mühe hatten sich die gastronomischen Geschäftsleute gegeben, um ihre Stände einladend und sommerfreundlich zu gestalten. Die Automeile am Ende der Schlemmerstraße zeigte die neuesten Modelle zum Anschauen und Probesitzen. Gleichzeitig fand am Samstag die Eröffnung des Haaner Sommers mit ökumenischem Gottesdienst statt.

Die Genießermeile und der Sandstrand waren also die perfekte Kombination, um Scharen von Haanern und Auswärtigen anzulocken. Hinzu kam die tolle Musik am Freitag- und am Samstagabend mit der Band „Mike and the Waiters“ aus Solingen. Am Sonntagnachmittag wurden die Gäste mit Musik und Unterhaltung des sympatischen Entertainers Joe Kiki unterhalten. Und den ganzen Sonntagnachmittag waren viele der umliegenden Geschäfte geöffnet, einer von zwei Haaner verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr.

Info Neuer Vorstand will neue Akzente setzen „Wir für Haan“ besteht seit 2009; Vorläufer der Aktionsgruppe war die Werbegemeinschaft. Im Frühjahr 2019 wurde Patrick Schälte neuer Vorsitzender, Dirk Flügel sein Stellvertreter. Der neue Vorsitzende will neue Akzente setzen. Wichtig ist ihm die Unterstützung der Gastronomie.

Organisiert hat den beliebten Event zum wiederholten Mal Stefan Wassermann, ehemaliger Inhaber von Wette Optic & Akustik. Schon am Ende des ersten Abends meldete Claudia Niemeyer von der Haaner Weinquelle: Italienischer Weißer und Rosé ausverkauft. Ähnlich erging es Basti’s aus Gräfrath, denn dort war der Flammkuchen so beliebt, dass schon am Samstagmorgen Speck und Zwiebeln nachgeliefert werden mussten. Erstmals dabei war die Trattoria Casa Pio von der Bahnhofstraße. Chef Peppino mit Frau Nadia und den Kindern Yassin, Houda und Iman verkauften „erfolgreich“ ihre Vorspeisen-Teller, Ravioli oder Vitello Tonato, italienische Weine per se. Die vietnamesischen Brüder „Anh & Em“, die ihr Geschäft seit vier Jahren an der Robert-Koch-Straße betreiben, waren ebenfalls zufrieden mit dem Haaner Fest, sagte Mitarbeiterin Thuy-Vy Ngyen.

Und Karabusta-Chef Selcuk Karademir – von seinen Freunden Selgio genannt – brillierte nicht nur mit seinem exklusiven Kaffee, sondern auch mit den künstlerischen Milchschaum-Mustern auf dem Latte Macchiato. Sogar einen Hahn „malt“ der Haaner Caféhaus-Betreiber. Er war zum ersten Mal dabei und, wie seine Begeisterung vermuten läßt, nicht zum letzten Mal. Der Kaffeeexperte, der seit zehn Jahren im Geschäft ist, nimmt demnächst an der Barista-Weltmeisterschaft in Mailand teil.