Haan : Friedensheim: Betroffene formieren sich

Nachträgliche Forderungen: Mehr als 70 Bürger schließen sich in Interessengemeinschaft zusammen.

„Wir waren überrascht wie viele Teilnehmer da waren“, berichtet Rolf Brockmeyer. Über 70 Personen trafen sich zur Gründerversammlung der „Interessengemeinschaft Friedensheim“ (IGF) in „Moni’s Jägerhaus“ in Erkrath. Rolf Brockmeyer und Heinz Kurtz organisierten das Treffen, um möglichst viele, von der Investitionskosten-Erhöhung im Friedensheim Betroffene zu informieren und sie in einer Interessengemeinschaft zu gruppieren.