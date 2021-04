Großeinsatz in Haan : 64-Jährige erstochen – Verdächtiger gefasst

Einsatzfahrzeuge vor dem Mehrfamilienhaus, in dem die Bluttat geschah. Foto: Patrick Schüller

Haan In einem Mehrfamilienhaus an der Alleestraße in Haan ist Freitagnachmittag eine 64-jährige Frau durch Stiche mit einem spitzen Gegenstand getötet worden. Die Mutter des Opfers wurde lebensgefährlich verletzt. Noch am Abend konnte ein 45-jähriger Tatverdächtiger in Hilden festgenommen werden.

Zu einer Bluttat ist es Freitagnachmittag an der Alleestraße in Haan gekommen. Eine 64-Jährige Frau kam dabei ums Leben. Ihre 84-jährige Mutter musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Nach ersten Informationen, die Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung gaben, soll am Nachmittag ein bislang unbekannter Täter in einer Wohnung an der Alleestraße auf die Frauen eingestochen haben.

Gegen 16.10 Uhr hatten Angehörige die beiden Frauen in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aufgefunden und die Polizei sowie die Rettungskräfte alarmiert.

Bei wem es sich um den Täter handelt, ist aktuell noch unklar. Auch zu den Hintergründen der Tat liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Polizei hat eine Mordkommission unter der Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern ebenso noch an, wie die Fahndungsmaßnahmen nach dem noch flüchtigen Täter.

Während am Nachmittag die Alleestraße zwischen den Einmündungen Friedhofstraße und Robert-Koch-Straße wegen der vielen Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst und eingesetzten Notärzten nicht passierbar war, ist am Abend alles frei. Auf einer Bushaltestelle stehen ein Streifenwagen und ein größerer ziviler Transporter der Polizei. Die Beamten haben mit Flatterband den gesamten Bereich vor den Häusern Alleestraße 11 (Tatort), dem Haus Alleestraße 11a und 11b abgesperrt. Die Haustüren von Nr. 11 und 11b sind offen. Vor 11b stehen zwei uniformierte Polizisten. Gegenüber sitzen drei Fotografen auf einer Grundstücksmauer.

An der Zufahrt zu den Häusern Alleestraße 13 und 15 stehen zwei junge Männer, unterhalten sich. Der eine erzählt, er wohne in Haus 11b und sei von der Polizei benachrichtigt worden, dass jetzt die Tür zur Nachbarwohnung geöffnet werden müsse. Der Bewohner sei nicht zu Hause gewesen. Sei eigentlich nie in seiner Wohnung. „Nur, wenn er sich wohl mit der Freundin gestritten hat.“ Der zweite junge Mann merkt – hörbar erschüttert – an: „So etwas passt nicht in eine kleine Stadt wie Haan!“