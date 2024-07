An der Virchowstraße in Haan 60.000 Euro teures Wohnmobil verschwunden

Die Polizei sucht ein Wohnmobil, das im Zeitraum zwischen Dienstag, 9. Juli, 12 Uhr, und Dienstag, 16. Juli, 10 Uhr, an der Virchowstraße in Haan gestohlen worden ist. „Das Wohnmobil der Marke Fiat besteht aus einem anthrazit-farbenen Fahrerhaus und einem weißen Aufbau der Marke Bürstner“, erklärte eine Polizeisprecherin. Es sei mit einer Kassettenmarkise und am Heck mit einem Fahrradträger der Marke „Thule“ ausgestattet. Der aktuelle Zeitwert des Wohnmobils betrage rund 60.000 Euro.