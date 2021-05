Aus dem Polizeibericht : Haanerin sitzt mit fast zwei Promille am Steuer

Haan Eine 35-jährige Haanerin ist vorerst ihren Führerschein los. Die Frau wurde Dienstagabend von der Polizei volltrunken am Steuer ihres Wagens erwischt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatten Zeugen die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau gegen 19.30 Uhr an einer Tankstelle in Haan beobachtet. Sie habe bereits körperliche Ausfallerscheinungen gezeigt und beim Gehen stark geschwankt. In ihrem Fahrzeug, das sie auf dem Parkplatz der Tankstelle abgestellt hatte, befand sich auch ein kleiner Junge.