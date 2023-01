Unfall in Haan Internistischer Notfall im Auto – 31-Jährige schwer verletzt

Der Unfall hatte sich gegen 12.39 Uhr auf der Hochdahler Straße in Richtung Bachstraße ereignet. Plötzlich verlor die Frau wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Auto und kam in Höhe der Hausnummer 33 rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurden zwei weitere Fahrzeuge, die auf einem Parkstreifen abgestellt waren, beschädigt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 16.000 Euro. Mit schweren Verletzungen wurde die Solingerin in ein Krankenhaus gebracht.