Abwasserprojekt zwischen Solingen und Haan : 28-Millionen-Kanal kurz vor dem Start

Im Zweiten Weltkrieg wurde bei den Luftangriffen das Strandbad Ittertal schwer zerstört. Nachdem Wiederaufbau öffnete es wieder. Im Jahre 1975 wurde das Bad um eine Freiluft-Eislaufanlage ergänzt. Aus dem Strandbad Ittertal wurde am 1. Oktober 1987 die gemeinnützige Sport- und Kulturzentrum Ittertal GmbH. 2008 musste der Betrieb eingestellt werden. Sodann gründete sich der Förderverein Ittertal, der das Bad und die Eislaufbahn seit Mai 2009 ehrenamtlich in Eigenregie und unter neuer Leitung betreibt. Unterstützung erfährt der Förderverein durch zahlreiche private Spender und Sponsoren. In Zusammenarbeit mit der Neue Arbeit Ittertal GmbH wird besonders Langzeitarbeitslosen Arbeit geboten