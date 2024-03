Kriminalität in Haan 28-Jährige durch Pfefferspray leicht verletzt

Haan · Als zwei Gruppen in der Nacht zum Sonntag an der Landstraße in Haan aufeinander losgehen, wird eine Frau leicht verletzt. Ein unbekannter Mann soll gegen sie Pfefferspray eingesetzt haben. Eine weitere Person soll einen Schlagstock gezogen haben.

04.03.2024 , 10:54 Uhr

Nach einem Angriff mit Pfefferspray sucht die Polizei mehrere Verdächtige. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Eine 28-Jährige ist bei einer tätlichen Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, 3. März, gegen 1 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle „Westfalenstraße“ in Haan. Wie die Polizei berichtet, war eine sechsköpfige Gruppe auf dem Weg zu einem Schnellimbiss an der Landstraße. In Höhe der Bushaltestelle traf sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf eine größere Gruppe. Hier entwickelte sich laut Angaben von Zeugen zunächst ein Wortgefecht. Schließlich soll eine Person einen Teleskopschlagstock hervorgezogen haben. Die junge Frau habe schlichtend eingreifen wollen und sei daraufhin nach eigenen Angaben von einer Person mit Pfefferspray besprüht und durch die Attacke leicht verletzt worden. Die größere Gruppe, die aus circa zehn Personen bestanden haben soll, soll sich anschließend mit mehreren Autos in unbekannte Richtung entfernt haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die flüchtigen Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die leicht verletzte 28-Jährige wurde durch Rettungskräfte vor Ort ambulant versorgt. Der Tatverdächtige, der die Gruppe mit einem Teleskopschlagstock bedroht haben soll, soll circa 20 bis 28 Jahre alt und von südeuropäischem Erscheinungsbild gewesen sein. Er soll kurze wellige Haare haben und einen weißen Pullover mit einer schwarzen Weste getragen haben. Der Tatverdächtige, der das Pfefferspray gesprüht hat, soll grau bekleidet gewesen sein. Beide Personen sollen einen Vollbart getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter der Telefonnummer 02129 93286480 jederzeit entgegen.

(RP)