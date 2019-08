Polizei bittet um Hilfe : 16-Jähriger aus Haan wird seit April vermisst

Haan Die Polizei Mettmann bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 16 Jahre alten Leon Schmidt aus Haan. Er wurde Mitte April zuletzt gesehen.

Seit viereinhalb Monaten ist Leon Schmidt verschwunden. Zuletzt am Freitag, 12. April, wurde der Jugendliche an seiner Wohnanschrift in Haan gesehen. Seitdem fehlt von dem Minderjährigen jede Spur. Es ist weder bekannt, wo sich der Junge aufhält, noch, wie es ihm aktuell geht. Gründe und Motiv seines Verschwindens sind unklar.