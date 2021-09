Haan : 13 Schüsse auf die Gattin abgegeben: blutiges Ende einer Ehe

Haan Zweiter Verhandlungstag: Haaner muss sich wegen Totschlags vor dem Landgericht Wuppertal verantworten. Erinnern kann er sich an nichts mehr. Er hatte zwei Promille im Blut.

HAAN/WUPPERTAL Erst lässt er den Hund in den Garten. Dann holt er die 9-Millimeter-Pistole aus dem Safe in der Abstellkammer. Er nimmt Beruhigungsmittel und beschließt, sich selbst eine Kugel in den Kopf zu jagen. „Ich wollte es richtig machen“, erinnert sich der Angeklagte an den Morgen im März, an dem er beschlossen haben will, sich selbst zu töten. Am Nachmittag war es dann seine schwerverletzte Frau (47), die aus der Wohnung getragen wurde. Da hatte der 60-Jährige dreizehn Schüsse abgegeben, acht trafen das Opfer in den Rücken und in die Arme. Die Frau starb noch am gleichen Abend an ihren Verletzungen. Zeugen sollen ausgesagt haben, dass ihnen der Angeklagte nach der Tat im Hausflur entgegengekommen sei. Zuvor soll er seiner Frau die Waffe in die Hand gedrückt und gesagt haben: „Die war´s!“ Erinnern kann sich der Mann an nichts, nur so viel weiß er noch: Er hatte Mittags begonnen, Whiskey zu trinken. Erst im Polizeigewahrsam sei er wieder zu sich gekommen, mit zwei Promille im Blut.