Gymnasium Haan : Schulkiosk McBreak eröffnet im Neubau

Haan Nach anderthalbjähriger Pause zerschnitt Gründerin Petra Dylewski am Montag im Haaner Gymnasium das Band am Eingang zur beliebten Pausen-Einrichtung. Die Lehrerin im Ruhestand hatte im Vorfeld die Neueinrichtung beratend begleitet.

Das Prinzip erklärt Ulrike Vossieg von der Elternschaft mit einfachen Worten: „Die Eltern schmieren und die Schüler sind für den Verkauf zuständig.“ Rund achtzig Eltern beteiligen sich an der Aktion McBreak. Alle fünf Schultage wird an beiden großen Pausen ein „klassisches Frühstück“ angeboten – Brötchen und Baguette. „Aber es gibt auch etwas für die schnelle Kohlehydratzufuhr“, meint Hiestand lächelnd. Gemeint sind hier vor allem Müsliriegel.

Die Einnahmen fließen in die Ausgaben für den Kiosk. „Den Überschuss bekommt der Förderverein der Schule“, sagt Hiestand. Für den Verkauf haben sich rund dreißig Schüler freiwillig gemeldet. „Vor allem aus den 9. Klassen, aber auch einige aus den 10. Klassen sind dabei“, so Hiestand. Diese erfahrenen Schüler unterstützen die McBreak-Neulinge. „Es ist in jeder Pause ein Team von sechs Schülern im Einsatz“, erklärt Jan. Der Neuntklässler hat sich neu gemeldet. „Herr Hiestand hat uns angesprochen, ob wir mitmachen“, erzählt er. In jedem Team sind zwei erfahrene Zehntklässler, die den Kiosk-Einsatz schon noch von früher kennen.