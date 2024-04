Toller Tag in Düsseldorf Gymnasium Haan beim Tischtennis-Milchcup-Landesfinale

Am vergangenen Donnerstag, 18. April, hatten Sofia Arefjev, Hanna Dreier, Heidi Fröhlich, Hannah-Maria Rüffer und Clara Wissing einen aufregenden Tag: Ein eigens vom Veranstalter gestellter Bus holte die aufgeregten Mädchen aus der Klasse 5c des Städtischen Gymnasiums Haan an der Schule ab, um sie zum Landesfinale des Tischtennis-Milchcups zu befördern. Voraussetzung für die Teilnahme am Landesfinale war die Qualifikation durch den Sieg beim Bezirksentscheid in Solingen gewesen. Dort hatten sich die Mädchen im Februar nach einem ersten (mit 1:4 Sätzen verlorenen) Gruppenspiel gegen das Anette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium aus Düsseldorf mit einer enormen Leistungssteigerung noch bis ins Finale vorgekämpft und dort dann eben dieses Team souverän mit 3:1 besiegt. Die begleitende Sportlehrerin Susanne Wischmann war ebenso begeistert, wie die Mädchen: „Sie haben großen Teamgeist gezeigt und sich immer weiter gesteigert – ein toller Erfolg.“