Mängel bei Routinekontrolle entdeckt Aula bleibt aus Gründen der Sicherheit gesperrt

Eigentlich hätte der Rat der Stadt am Dienstag in der Aula des Gymnasiums tagen sollen. Kurzfristig musste das Parlament jedoch ins Rathaus umziehen. Das Büro von Bürgermeisterin Bettina Warnecke hatte mitgeteilt, dass die Nutzung der Aula durch die Bauaufsicht untersagt wurde. Der Grund seien Sicherheitsmängel, hieß es dazu in einer Pressemitteilung.