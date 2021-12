Innenstadt-Entwicklung in Haan : Gutachter empfiehlt Supermarkt für die Rathauskurve

Innenstadt-Entwicklung in Haan

Haan Ein Vollsortimenter könne die Nahversorgungssituation „sowohl qualitativ als auch quantitativ optimieren“, erklärte ein Gutachter bei der Präsentation seiner Untersuchung. Discounter habe Haan mehr als genug.

Wie wirkt sich das neue Rathaus zwischen Neuer Markt und Windhövel auf die angrenzenden Einzelhandelslagen und Laufwege aus? Welche Folgen hat der Strukturwandel im Einzelhandel, auch vor dem Hintergrund der Pandemiefolgen? Und welche Effekte hat die Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts Innenstadt auf die Haaner Geschäftswelt? Unter anderem diese ungelösten Fragen hatten den Haaner Stadtrat im Oktober vergangenen Jahres dazu bewogen, die Verwaltung zu beauftragen, Wege zur Entwicklung der Rathauskurve aufzuzeigen – ein Filetstück in der Haaner Innenstadt.

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Haan wurde zuletzt im Jahr 2013 aktualisiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Ansiedlung eines Einkaufcenters im Bereich „Windhövel“ planerisches Ziel. Seitdem ist viel passiert: Statt eines Supermarktes zieht nun das Rathaus an diesen Standort. Für das jetzige Gutachten sollten 60.000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt werden.

Die Stadt hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie am liebsten einen Vollsortimenter-Supermarkt auf dem Gelände des heutigen Rathauses ansiedeln würde, dessen Anbau abgerissen werden soll, wenn das neue Verwaltungsgebäude am Windhövel kommt.

Und genau dafür lieferte der Zwischenbericht des Planungsbüros jetzt Argumentationshilfe: Denn während die Untersuchung zu dem Ergebnis kommt, dass Haan ein Überangebot an Discountern verzeichnet, gibt es bei der Auslastung mit Vollsortimentern offenbar noch Luft nach oben. Er könne die Nahversorgungssituation „sowohl qualitativ als auch quantitativ optimieren“, hieß es bei der Präsentation. Auch die zur Verfügung stehenden rund 4000 Quadratmeter – das einzige Flächenpotenzial dieser Größe in der Innenstadt – legten die Ansiedlung eines marktgängigen Lebensmittel-Vollsortimenters nahe. Und sogar die Nähe zum bereits bestehenden Rewe-Markt in der City falle nicht sonderlich ins Gewicht. „Eine Aufgabe des Rewe-Marktes ist aus gutachterlicher Sicht aufgrund der bestehenden rechnerischen Potenziale unwahrscheinlich“, betonten Friederike Blum und Katharina Ruhr.