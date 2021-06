Offene Ganztagsschule bald in neuen Händen : Grundschule Gruiten: Stadt übernimmt den Ganztag

März 2007: Die Unterschriften unter den Trägervertrag für die Offene Ganztagsschule Gruiten werden geleistet. Unser Bild zeigt von links die damalige Schuldezernentin Dagmar Formella, den früheren Bürgermeister Knut vom Bovert sowie Christa Borth und Wolf-Hartwig Kohte von der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde. Foto: Christoph Goettert (goet)/Göttert, Christoph (goet)

Haan-Gruiten Im Sommer endet eine 14 Jahre Erfolgsgeschichte der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Gruiten. 13 Jahre alte Vertragsbedingungen sorgten jährlich für steigende Defizite.

In Gruiten geht eine Ära zu Ende. Zum 31. Juli gibt die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Gruiten die Trägerschaft der Offenen Ganztagsschule auf, die sie seit 2007 innehatte. Die Stadt Haan übernimmt den Betrieb zum 1. August – und auch das Personal.

Die 7,5 Stellen werden den städtischen Haushalt in diesem Jahr noch um knapp 166.000 Euro belasten. Für 2022 wird der Stellenplan entsprechend erweitert und werden die Personalkosten von 443.600 Euro plus Tarifanpassungen eingeplant. Die Weichen dafür soll der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag stellen. Ende März schon hatte der Stadtrat die Übernahme beschlossen.

Hinter den Kulissen arbeiteten die OGS-Leiterin Heike Döring mit Astrid Schmidt vom Schulamt an der Überführung der Einrichtung. Die Kirchengemeinde hatte als Träger der aus dem Kinderhort entwickelten Einrichtung in all den Jahren Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt gelegt. Auch Schulleiter Marcus Weikämper gehörte dem OGS-Ausschuss der Gemeinde an.